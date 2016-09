Info

Der Bundesliga-Planer führt intuitiv zu den Teams, Spieltagen, Tabellen und Statistiken. Wählt man unten in der Logo-Leiste ein Team aus, werden alle Spiele und Termine angezeigt. Per touch auf den Bereich „Vereine“ kann man mögliche Gegner selektieren und sieht dann die Paarung mit Spielterminen bzw. Ergebnissen. Bewegt man sich auf bestimmten Spieltag, werden in der Mitte die angesetzten Spiele eingeblendet. Tabellen und Statistiken komplettieren das Angebot. In allen Bereichen kann man per swipe-Geste von Seite zu Seite navigieren. Alternativ klappt bei touch auf den Bereich unter dem Sportschau-Logo eine Liste aus. Dies kann sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel vom 3. zum 22. Spieltag springen will.